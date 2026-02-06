flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

6 peniques 1608 "Cuarto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 6 peniques 1608 "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 6 peniques 1608 "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1608
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:210 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1608 "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (13)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1608 "Cuarto busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1516 vendido en la subasta Dom Aukcyjny Numimarket.pl por PLN 1500. La subasta tuvo lugar el 14 de abril de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
220 $
Precio en la divisa de la subasta 220 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta Numimarket - 16 de abril de 2024
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta Numimarket - 16 de abril de 2024
VendedorNumimarket
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
370 $
Precio en la divisa de la subasta 1500 PLN
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta St James’s - 5 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha5 de febrero de 2022
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta Sedwick - 8 de noviembre de 2021
VendedorSedwick
Fecha8 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta DNW - 3 de diciembre de 2018
VendedorDNW
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta DNW - 20 de septiembre de 2018
VendedorDNW
Fecha20 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta DNW - 16 de junio de 2017
VendedorDNW
Fecha16 de junio de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta London Coins - 7 de junio de 2015
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta CNG - 1 de octubre de 2008
VendedorCNG
Fecha1 de octubre de 2008
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta CNG - 28 de junio de 2006
VendedorCNG
Fecha28 de junio de 2006
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta CNG - 31 de marzo de 2004
VendedorCNG
Fecha31 de marzo de 2004
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta Heritage - 11 de enero de 2003
Gran Bretaña 6 peniques 1608 "Cuarto busto" en subasta Heritage - 11 de enero de 2003
VendedorHeritage
Fecha11 de enero de 2003
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 6 peniques del 1608. "Cuarto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1608. "Cuarto busto" es de 210 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1608. "Cuarto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1608 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1608. "Cuarto busto"?

Para vender 6 peniques del 1608, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1608Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 6 peniquesSubastas numismáticas