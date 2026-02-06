6 peniques 1621 "Sexto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)
Detalles técnicos
- MetalPlata
- Peso3 g
- Diámetro25 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoJacobo I
- Valor nominal6 peniques
- Año1621
- GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1621 "Sexto busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 34595 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2640. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 6 peniques del 1621. "Sexto busto"?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1621. "Sexto busto" es de 300 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1621. "Sexto busto"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1621 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1621. "Sexto busto"?
Para vender 6 peniques del 1621, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.