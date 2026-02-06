flag
6 peniques 1621 "Sexto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 6 peniques 1621 "Sexto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 6 peniques 1621 "Sexto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro25 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1621
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:300 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1621 "Sexto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (21)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1621 "Sexto busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 34595 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2640. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
217 $
Precio en la divisa de la subasta 170 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta CNG - 20 de noviembre de 2024
VendedorCNG
Fecha20 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
110 $
Precio en la divisa de la subasta 110 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta Stack's - 16 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta CNG - 12 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha12 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta DNW - 9 de febrero de 2021
VendedorDNW
Fecha9 de febrero de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta Spink - 12 de enero de 2021
VendedorSpink
Fecha12 de enero de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta DNW - 13 de febrero de 2020
VendedorDNW
Fecha13 de febrero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta DNW - 10 de octubre de 2019
VendedorDNW
Fecha10 de octubre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta DNW - 15 de noviembre de 2018
VendedorDNW
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta CNG - 26 de septiembre de 2018
VendedorCNG
Fecha26 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta DNW - 14 de diciembre de 2017
VendedorDNW
Fecha14 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta Grün - 17 de mayo de 2017
VendedorGrün
Fecha17 de mayo de 2017
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta WAG - 2 de octubre de 2016
VendedorWAG
Fecha2 de octubre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta WAG - 2 de octubre de 2016
VendedorWAG
Fecha2 de octubre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta London Coins - 7 de junio de 2015
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2015
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta London Coins - 7 de junio de 2015
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2015
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta Davissons Ltd. - 21 de enero de 2015
VendedorDavissons Ltd.
Fecha21 de enero de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta Baldwin's of St. James's - 24 de junio de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha24 de junio de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta WAG - 15 de junio de 2014
VendedorWAG
Fecha15 de junio de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta Pegasi Numismatics - 16 de mayo de 2012
VendedorPegasi Numismatics
Fecha16 de mayo de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1621 "Sexto busto" en subasta Stack's - 11 de septiembre de 2008
VendedorStack's
Fecha11 de septiembre de 2008
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 6 peniques del 1621. "Sexto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1621. "Sexto busto" es de 300 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1621. "Sexto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1621 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1621. "Sexto busto"?

Para vender 6 peniques del 1621, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

