6 peniques 1605 "Cuarto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 6 peniques 1605 "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 6 peniques 1605 "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1605
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:160 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1605 "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (20)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1605 "Cuarto busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 91 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 440. La subasta tuvo lugar el 24 de mayo de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Rio de la Plata - 14 de marzo de 2025
VendedorRio de la Plata
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
139 $
Precio en la divisa de la subasta 110 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta TimeLine Auctions - 9 de septiembre de 2023
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de septiembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
150 $
Precio en la divisa de la subasta 120 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta NOONANS - 8 de junio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha8 de junio de 2023
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta London Coins - 4 de junio de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta WCN - 17 de noviembre de 2022
VendedorWCN
Fecha17 de noviembre de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Heritage - 10 de febrero de 2022
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Heritage - 10 de febrero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Spink - 12 de enero de 2021
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Spink - 12 de enero de 2021
VendedorSpink
Fecha12 de enero de 2021
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Heritage - 7 de mayo de 2020
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Heritage - 7 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2020
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Heritage - 28 de julio de 2019
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Heritage - 28 de julio de 2019
VendedorHeritage
Fecha28 de julio de 2019
ConservaciónVF30 NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta WAG - 3 de diciembre de 2017
VendedorWAG
Fecha3 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Grün - 17 de mayo de 2017
VendedorGrün
Fecha17 de mayo de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Spink - 29 de marzo de 2017
VendedorSpink
Fecha29 de marzo de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Heritage - 2 de marzo de 2017
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Heritage - 2 de marzo de 2017
VendedorHeritage
Fecha2 de marzo de 2017
ConservaciónF15 NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta DNW - 13 de diciembre de 2016
VendedorDNW
Fecha13 de diciembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Stephen Album - 12 de septiembre de 2015
VendedorStephen Album
Fecha12 de septiembre de 2015
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta London Coins - 31 de agosto de 2013
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta London Coins - 31 de agosto de 2013
VendedorLondon Coins
Fecha31 de agosto de 2013
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Cuarto busto" en subasta Pegasi Numismatics - 22 de febrero de 2012
VendedorPegasi Numismatics
Fecha22 de febrero de 2012
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 6 peniques del 1605. "Cuarto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1605. "Cuarto busto" es de 160 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1605. "Cuarto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1605 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1605. "Cuarto busto"?

Para vender 6 peniques del 1605, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

