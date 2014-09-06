flag
6 peniques 1605 "Tercer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 6 peniques 1605 "Tercer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 6 peniques 1605 "Tercer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro26 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1605
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:170 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1605 "Tercer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (50)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1605 "Tercer busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2124 vendido en la subasta London Coins LTD por GBP 1000. La subasta tuvo lugar el 6 de septiembre de 2014.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta NOONANS - 11 de diciembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
120 $
Precio en la divisa de la subasta 90 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
320 $
Precio en la divisa de la subasta 320 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta CNG - 2 de abril de 2025
VendedorCNG
Fecha2 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta CNG - 4 de diciembre de 2024
VendedorCNG
Fecha4 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta CNG - 6 de noviembre de 2024
VendedorCNG
Fecha6 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta CNG - 5 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta CNG - 3 de abril de 2024
VendedorCNG
Fecha3 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta NOONANS - 15 de noviembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta St James’s - 17 de octubre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha17 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta Rio de la Plata - 16 de junio de 2023
VendedorRio de la Plata
Fecha16 de junio de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 31 de marzo de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha31 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta Frank S. Robinson - 8 de febrero de 2023
VendedorFrank S. Robinson
Fecha8 de febrero de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta BAC - 18 de enero de 2023
VendedorBAC
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta BAC - 7 de septiembre de 2022
VendedorBAC
Fecha7 de septiembre de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta Davissons Ltd. - 31 de agosto de 2022
VendedorDavissons Ltd.
Fecha31 de agosto de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta BAC - 6 de abril de 2022
VendedorBAC
Fecha6 de abril de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1605 "Tercer busto" en subasta BAC - 27 de octubre de 2021
VendedorBAC
Fecha27 de octubre de 2021
ConservaciónF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 6 peniques del 1605. "Tercer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1605. "Tercer busto" es de 170 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1605. "Tercer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1605 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1605. "Tercer busto"?

Para vender 6 peniques del 1605, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

