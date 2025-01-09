flag
6 peniques 1607 "Cuarto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 6 peniques 1607 "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 6 peniques 1607 "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1607
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:190 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1607 "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (19)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1607 "Cuarto busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 157 vendido en la subasta Spink por GBP 1000. La subasta tuvo lugar el 9 de enero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
140 $
Precio en la divisa de la subasta 140 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
260 $
Precio en la divisa de la subasta 260 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta Russiancoin - 10 de abril de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha10 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta Russiancoin - 26 de diciembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha26 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta Stack's - 16 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta Spink - 12 de enero de 2021
VendedorSpink
Fecha12 de enero de 2021
ConservaciónFR
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta London Coins - 6 de diciembre de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha6 de diciembre de 2020
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta DNW - 10 de octubre de 2019
VendedorDNW
Fecha10 de octubre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta DNW - 25 de abril de 2019
VendedorDNW
Fecha25 de abril de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta DNW - 16 de enero de 2019
VendedorDNW
Fecha16 de enero de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2018
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta DNW - 3 de diciembre de 2018
VendedorDNW
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta DNW - 21 de febrero de 2018
VendedorDNW
Fecha21 de febrero de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta DNW - 14 de diciembre de 2017
VendedorDNW
Fecha14 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta DNW - 9 de junio de 2016
VendedorDNW
Fecha9 de junio de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta Stack's - 22 de marzo de 2012
VendedorStack's
Fecha22 de marzo de 2012
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1607 "Cuarto busto" en subasta CNG - 1 de octubre de 2008
VendedorCNG
Fecha1 de octubre de 2008
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 6 peniques del 1607. "Cuarto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1607. "Cuarto busto" es de 190 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1607. "Cuarto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1607 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1607. "Cuarto busto"?

Para vender 6 peniques del 1607, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

