6 peniques 1623 "Sexto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 6 peniques 1623 "Sexto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 6 peniques 1623 "Sexto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica, Zurich

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro25 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1623
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:420 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1623 "Sexto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (28)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1623 "Sexto busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1055 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 2750. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta CNG - 3 de diciembre de 2025
VendedorCNG
Fecha3 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
650 $
Precio en la divisa de la subasta 650 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
342 $
Precio en la divisa de la subasta 260 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta Coin Cabinet - 23 de octubre de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha23 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta NOONANS - 10 de junio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta Numimarket - 27 de noviembre de 2024
VendedorNumimarket
Fecha27 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 de septiembre de 2023
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha12 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta Stack's - 18 de noviembre de 2022
VendedorStack's
Fecha18 de noviembre de 2022
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta Heritage - 20 de octubre de 2022
VendedorHeritage
Fecha20 de octubre de 2022
ConservaciónF15 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta St James’s - 5 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha5 de febrero de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta Spink - 12 de enero de 2021
VendedorSpink
Fecha12 de enero de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta DNW - 9 de septiembre de 2020
VendedorDNW
Fecha9 de septiembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta London Coins - 7 de junio de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta DNW - 14 de junio de 2018
VendedorDNW
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta Baldwin's of St. James's - 17 de abril de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha17 de abril de 2018
ConservaciónAU
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2017
ConservaciónAU
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1623 "Sexto busto" en subasta Spink - 24 de septiembre de 2013
VendedorSpink
Fecha24 de septiembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 6 peniques del 1623. "Sexto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1623. "Sexto busto" es de 420 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1623. "Sexto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1623 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1623. "Sexto busto"?

Para vender 6 peniques del 1623, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
