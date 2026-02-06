flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

6 peniques 1622 "Sexto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 6 peniques 1622 "Sexto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 6 peniques 1622 "Sexto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro25 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1622
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:320 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1622 "Sexto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (6)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1622 "Sexto busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 89 vendido en la subasta Spink por GBP 480. La subasta tuvo lugar el 30 de enero de 2026.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1622 "Sexto busto" en subasta Spink - 30 de enero de 2026
Gran Bretaña 6 peniques 1622 "Sexto busto" en subasta Spink - 30 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha30 de enero de 2026
ConservaciónAU55 NGC
Precio
663 $
Precio en la divisa de la subasta 480 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1622 "Sexto busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de diciembre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1622 "Sexto busto" en subasta CNG - 5 de febrero de 2025
VendedorCNG
Fecha5 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
400 $
Precio en la divisa de la subasta 400 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1622 "Sexto busto" en subasta Roxbury’s - 20 de octubre de 2023
VendedorRoxbury’s
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1622 "Sexto busto" en subasta Pegasi Numismatics - 23 de mayo de 2017
VendedorPegasi Numismatics
Fecha23 de mayo de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1622 "Sexto busto" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2014
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2014
ConservaciónSin grado
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 6 peniques del 1622. "Sexto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1622. "Sexto busto" es de 320 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1622. "Sexto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1622 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1622. "Sexto busto"?

Para vender 6 peniques del 1622, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1622Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 6 peniquesSubastas numismáticas