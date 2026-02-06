flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

6 peniques 1606 "Cuarto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 6 peniques 1606 "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 6 peniques 1606 "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1606
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:410 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1606 "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (26)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1606 "Cuarto busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 141 vendido en la subasta Classical Numismatic Group, LLC por USD 1700. La subasta tuvo lugar el 22 de mayo de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
500 $
Precio en la divisa de la subasta 380 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
218 $
Precio en la divisa de la subasta 160 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta CNG - 4 de junio de 2025
VendedorCNG
Fecha4 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta Rio de la Plata - 14 de marzo de 2025
VendedorRio de la Plata
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta CNG - 31 de julio de 2024
VendedorCNG
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta Heritage - 23 de octubre de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de octubre de 2023
ConservaciónAU58 NGC
VendedorHeritage
Fecha23 de octubre de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta Frank S. Robinson - 31 de mayo de 2023
VendedorFrank S. Robinson
Fecha31 de mayo de 2023
ConservaciónVG
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta Heritage - 11 de mayo de 2023
VendedorHeritage
Fecha11 de mayo de 2023
ConservaciónVF
VendedorHeritage
Fecha11 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta Heritage - 24 de febrero de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
VendedorHeritage
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta CNG - 7 de julio de 2021
VendedorCNG
Fecha7 de julio de 2021
ConservaciónVF
VendedorCNG
Fecha7 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta DNW - 7 de julio de 2021
VendedorDNW
Fecha7 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta Spink - 29 de abril de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta Spink - 12 de enero de 2021
VendedorSpink
Fecha12 de enero de 2021
ConservaciónF
VendedorSpink
Fecha12 de enero de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta Agora - 27 de junio de 2017
VendedorAgora
Fecha27 de junio de 2017
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta DNW - 16 de junio de 2017
VendedorDNW
Fecha16 de junio de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta CNG - 17 de mayo de 2017
VendedorCNG
Fecha17 de mayo de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta London Coins - 5 de marzo de 2017
VendedorLondon Coins
Fecha5 de marzo de 2017
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta CNG - 18 de enero de 2017
VendedorCNG
Fecha18 de enero de 2017
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta Emporium Hamburg - 16 de diciembre de 2016
VendedorEmporium Hamburg
Fecha16 de diciembre de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1606 "Cuarto busto" en subasta WAG - 2 de octubre de 2016
VendedorWAG
Fecha2 de octubre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 6 peniques del 1606. "Cuarto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1606. "Cuarto busto" es de 410 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1606. "Cuarto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1606 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1606. "Cuarto busto"?

Para vender 6 peniques del 1606, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

