Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952
6 peniques 1606 "Tercer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)
Detalles técnicos
- MetalPlata
- Peso3 g
- Diámetro26 mm
- CantoLiso
- AlineaciónMoneda (↑↓)
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoJacobo I
- Valor nominal6 peniques
- Año1606
- GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas (0)
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1606. "Tercer busto"?
Para vender 6 peniques del 1606, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
Secciones populares