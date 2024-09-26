Brunswick-Wolfenbüttel Period: 1813-1871 1813-1871
Coins catalog of William (1831-1871)
Total added coins: 95
Coin catalog William 1831-1871
Commemorative
Prices of coins of William
Photo Description Metal Av. price UNC Av. price PROOF Sales
Silver $260 - 0 137
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1854 B
Gold $2,900 - 0 21
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1853 B
Silver $130 - 0 26
Brunswick-Wolfenbüttel, William
4 Gute Groschen 1840 CvC
Gold $2,100 - 0 17
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1856 B
Silver $200 - 0 82
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1854 B
Copper $20 - 0 9
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Pfennig 1854 B
Gold $2,900 - 0 8
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1832 CvC
Silver $450 - 0 28
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1851 B
Copper $330 - 0 15
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Pattern 1 Pfennig 1846 CvC
Gold $2,200 - 0 7
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1857 B
Copper $80 - 0 1
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Pfennig 1833 CvC
Silver $290 - 2 259
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1855 B
Silver $25 - 0 11
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Groschen 1859
Silver $560 - 0 33
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1838 CvC
Gold $2,400 - 0 4
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1850 B
Silver $660 - 0 59
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1843 CvC
Gold $2,900 - 0 7
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Krone 1859 B
Gold $2,300 - 0 12
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1833 CvC
Silver $15 - 0 4
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Groschen 1858
Silver $420 - 0 14
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1851 B
Silver - - 0 0
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Pattern Thaler 1837 CvC
Silver $180 - 0 47
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1870 B
Copper $25 - 0 2
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Pfennig 1853 B
Silver $1,300 - 0 18
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1837 CvC
Copper $30 - 0 3
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Pfennig 1859
Gold $3,300 - 0 5
Brunswick-Wolfenbüttel, William
5 Thaler 1834 CvC
Silver $220 - 0 36
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1853 B
Silver $80 - 0 9
Brunswick-Wolfenbüttel, William
1/2 Groschen 1859
Silver $410 $1,100 1 500
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1856 B "25 years of government"
Silver $910 - 0 14
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1850 B
Gold $1,600 - 0 17
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1854 B
Copper $55 - 0 1
Brunswick-Wolfenbüttel, William
1 Pfennig 1856
Gold $2,900 - 0 26
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1831 CvC
Silver $85 - 0 21
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1842 CvC
Silver $650 - 0 17
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1847 CvC
Copper $170 - 0 2
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Pfennig 1852 B
Gold $680 - 0 34
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 1/2 Thaler 1832 CvC
Silver $1,100 - 0 20
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1846 CvC
Silver $320 - 0 45
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1865 B
Gold $3,300 - 0 19
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Krone 1858 B
Silver $410 - 0 33
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1844 CvC
Silver $790 - 0 9
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1849 CvC
Silver $340 - 0 63
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1858 B
Silver $35 - 0 11
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Groschen 1857
Silver $390 - 0 28
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1848 CvC
Copper $4 - 0 3
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Pfennig 1855 B
Silver $1,700 - 0 6
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1850 CvC
Copper - - 0 3
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Pattern 1 Pfennig 1846 CvC
Copper $20 - 0 5
Brunswick-Wolfenbüttel, William
1 Pfennig 1851 B
Silver $70 - 1 5
Brunswick-Wolfenbüttel, William
1/2 Groschen 1858
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