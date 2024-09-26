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Brunswick-Wolfenbüttel Period: 1813-1871 1813-1871

Coins catalog of William (1831-1871)

Total added coins: 95

Period of William
Coin catalog William 1831-1871
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Prices of coins of William

Photo Description Metal Av. price UNC Av. price PROOF Sales
Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1854 B
 Silver $260 - 0 137Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1853 B
 Gold $2,900 - 0 21Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
4 Gute Groschen 1840 CvC
 Silver $130 - 0 26Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1856 B
 Gold $2,100 - 0 17Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1854 B
 Silver $200 - 0 82Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Pfennig 1854 B
 Copper $20 - 0 9Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1832 CvC
 Gold $2,900 - 0 8Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1851 B
 Silver $450 - 0 28Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Pattern 1 Pfennig 1846 CvC
 Copper $330 - 0 15Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1857 B
 Gold $2,200 - 0 7Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Pfennig 1833 CvC
 Copper $80 - 0 1Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1855 B
 Silver $290 - 2 259Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Groschen 1859
 Silver $25 - 0 11Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1838 CvC
 Silver $560 - 0 33Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1850 B
 Gold $2,400 - 0 4Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1843 CvC
 Silver $660 - 0 59Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Krone 1859 B
 Gold $2,900 - 0 7Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1833 CvC
 Gold $2,300 - 0 12Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Groschen 1858
 Silver $15 - 0 4Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1851 B
 Silver $420 - 0 14Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Pattern Thaler 1837 CvC
 Silver - - 0 0Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1870 B
 Silver $180 - 0 47Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Pfennig 1853 B
 Copper $25 - 0 2Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1837 CvC
 Silver $1,300 - 0 18Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Pfennig 1859
 Copper $30 - 0 3Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
5 Thaler 1834 CvC
 Gold $3,300 - 0 5Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1853 B
 Silver $220 - 0 36Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
1/2 Groschen 1859
 Silver $80 - 0 9Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1856 B "25 years of government"
 Silver $410 $1,100 1 500Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1850 B
 Silver $910 - 0 14Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1854 B
 Gold $1,600 - 0 17Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
1 Pfennig 1856
 Copper $55 - 0 1Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
10 Thaler 1831 CvC
 Gold $2,900 - 0 26Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1842 CvC
 Silver $85 - 0 21Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1847 CvC
 Silver $650 - 0 17Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Pfennig 1852 B
 Copper $170 - 0 2Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 1/2 Thaler 1832 CvC
 Gold $680 - 0 34Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1846 CvC
 Silver $1,100 - 0 20Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1865 B
 Silver $320 - 0 45Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Krone 1858 B
 Gold $3,300 - 0 19Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1844 CvC
 Silver $410 - 0 33Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1849 CvC
 Silver $790 - 0 9Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1858 B
 Silver $340 - 0 63Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Groschen 1857
 Silver $35 - 0 11Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Thaler 1848 CvC
 Silver $390 - 0 28Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Pfennig 1855 B
 Copper $4 - 0 3Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
2 Thaler 1850 CvC
 Silver $1,700 - 0 6Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
Pattern 1 Pfennig 1846 CvC
 Copper - - 0 3Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
1 Pfennig 1851 B
 Copper $20 - 0 5Coin photo Coin photo
Brunswick-Wolfenbüttel, William
1/2 Groschen 1858
 Silver $70 - 1 5
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