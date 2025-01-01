RosjaOkres:1699-1991 1699-1991
Pamiątkowe miedzioniklowe Rubel Związku Radzieckiego (ZSRR) - Rosja
Rubel 196520 lat Zwycięstwa
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1965045
Rubel 196750-ta Rocznica Rewolucji Październikowej
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1967039
Rubel 1970100. rocznica urodzin W.I. Lenina
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży19700115
Rubel 197530 lat Zwycięstwa
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1975ЛМД041
Rubel 197760 lat Rewolucji Październikowej
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1977030
Rubel 1977Olimpiada 1980. Emblemat
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1977029
Rubel 1978Olimpiada 80. Kreml
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1978025
Rubel 1979Olimpiada 80. Uniwersytet
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1979026
Rubel 1979Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1979024
Rubel 1980Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1980029
Rubel 1980Olimpiada 80. Olimpijski znicz
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1980016
Rubel 1981Jurij Gagarin
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1981015
Rubel 1981Przyjaźń na zawsze
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży198109
Rubel 198260 lat ZSRR
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1982032
Rubel 1983Walentina Tierieszkowa
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1983041
Rubel 1983Jan Fiodorow
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1983021
Rubel 1983Karol Marks
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1983024
Rubel 1984D.I. Mendelejew
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1984012
Rubel 1984A.S. Popow
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1984015
Rubel 1985W.I. Lenin
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1985021
Rubel 1983-1985Fryderyk Engels
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1983Błąd daty - 1983091985026
Rubel 198540 lat Zwycięstwa
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1985026
Rubel 1985Festiwal Młodzieży
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1985014
Rubel 1984-1986M.W. Łomonosow
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1984Błąd daty - 198404198608
Rubel 1986Rok pokoju
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1986015
Rubel 1987175. rocznica Bitwy pod Borodino - żołnierze
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1987126
Rubel 1987175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1987133
Rubel 1987K.E. Ciołkowski
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży19870128
Rubel 198770 lat Rewolucji Październikowej
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1987030
Rubel 1988M. Gorzki
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży19880118
Rubel 1987-1988Lew Tołstoj
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1987Błąd daty - 1987001988037
Rubel 1989M.P. Musorgski
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1989086
Rubel 1989T.G. Szewczenko
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1989075
Rubel 1989M.Ju. Lermontow
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1989068
Rubel 1989Niazi
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1989014
Rubel 1989Mihai Eminescu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1989033
Rubel 1990A.P. Czechow
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1990136
Rubel 1990P.I. Czajkowski
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1990142
Rubel 1990G.K. Żukow
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1990052
Rubel 1990Franciszek Skaryna
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży19900118
Rubel 1990Janis Rainis
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży19900108
Rubel 1990-1991Alisher Navoi
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1990Błąd daty - 19900819910102
Rubel 1990-1991P.N. Lebiediew
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1990Błąd daty - 1990001991067
Rubel 1991Siergiej Prokofjew
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży19910491991Błąd daty - 195200
Rubel 1991Machtumkuli
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1991079
Rubel 1991K.W. Iwanow
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1991086
Rubel 1991Nizami Gəncəvi
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży19910104
Rubel 1991Olimpiada - 1992. Bieg
Rubel 1991Olimpiada - 1992. Skoki w dal
Rubel 1991Olimpiada - 1992. Zapasy
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1991010
Rubel 1991Olimpiada - 1992. Podnoszenie ciężarów
Rubel 1991Olimpiada - 1992. Kolarstwo
Rubel 1991Olimpiada - 1992. Rzut oszczepem
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1991011
