RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Pamiątkowe miedzioniklowe Rubel Związku Radzieckiego (ZSRR) - Rosja

Rubel 1965

20 lat Zwycięstwa
1965045
Rubel 1967

50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej
1967039
Rubel 1970

100. rocznica urodzin W.I. Lenina
19700115
Rubel 1975

30 lat Zwycięstwa
1975ЛМД041
Rubel 1977

60 lat Rewolucji Październikowej
1977030
Rubel 1977

Olimpiada 1980. Emblemat
1977029
Rubel 1978

Olimpiada 80. Kreml
1978025
Rubel 1979

Olimpiada 80. Uniwersytet
1979026
Rubel 1979

Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom
1979024
Rubel 1980

Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki
1980029
Rubel 1980

Olimpiada 80. Olimpijski znicz
1980016
Rubel 1981

Jurij Gagarin
1981015
Rubel 1981

Przyjaźń na zawsze
198109
Rubel 1982

60 lat ZSRR
1982032
Rubel 1983

Walentina Tierieszkowa
1983041
Rubel 1983

Jan Fiodorow
1983021
Rubel 1983

Karol Marks
1983024
Rubel 1984-1985

A.S. Puszkin
19840161985010
Rubel 1984

D.I. Mendelejew
1984012
Rubel 1984

A.S. Popow
1984015
Rubel 1985

W.I. Lenin
1985021
Rubel 1983-1985

Fryderyk Engels
1983Błąd daty - 1983091985026
Rubel 1985

40 lat Zwycięstwa
1985026
Rubel 1985

Festiwal Młodzieży
1985014
Rubel 1984-1986

M.W. Łomonosow
1984Błąd daty - 198404198608
Rubel 1986

Rok pokoju
1986015
Rubel 1987

175. rocznica Bitwy pod Borodino - żołnierze
1987126
Rubel 1987

175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk
1987133
Rubel 1987

K.E. Ciołkowski
19870128
Rubel 1987

70 lat Rewolucji Październikowej
1987030
Rubel 1988

M. Gorzki
19880118
Rubel 1987-1988

Lew Tołstoj
1987Błąd daty - 1987001988037
Rubel 1989

M.P. Musorgski
1989086
Rubel 1989

T.G. Szewczenko
1989075
Rubel 1989

M.Ju. Lermontow
1989068
Rubel 1989

Niazi
1989014
Rubel 1989

Mihai Eminescu
1989033
Rubel 1990

A.P. Czechow
1990136
Rubel 1990

P.I. Czajkowski
1990142
Rubel 1990

G.K. Żukow
1990052
Rubel 1990

Franciszek Skaryna
19900118
Rubel 1990

Janis Rainis
19900108
Rubel 1990-1991

Alisher Navoi
1990Błąd daty - 19900819910102
Rubel 1990-1991

P.N. Lebiediew
1990Błąd daty - 1990001991067
Rubel 1991

Siergiej Prokofjew
19910491991Błąd daty - 195200
Rubel 1991

Machtumkuli
1991079
Rubel 1991

K.W. Iwanow
1991086
Rubel 1991

Nizami Gəncəvi
19910104
Rubel 1991

Olimpiada - 1992. Bieg
199109
Rubel 1991

Olimpiada - 1992. Skoki w dal
199108
Rubel 1991

Olimpiada - 1992. Zapasy
1991010
Rubel 1991

Olimpiada - 1992. Podnoszenie ciężarów
199108
Rubel 1991

Olimpiada - 1992. Kolarstwo
199109
Rubel 1991

Olimpiada - 1992. Rzut oszczepem
1991011
