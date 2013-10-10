flag
Rubel 1985 "A.S. Puszkin" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1985 "A.S. Puszkin" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1985 "A.S. Puszkin" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1985
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):1100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1985 "A.S. Puszkin" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (10)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1985 "A.S. Puszkin". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 7359 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 2400 EUR. Licytacja odbyła się 10 października 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1985 "A.S. Puszkin" na aukcji Künker - 19 czerwca 2024
SprzedawcaKünker
Data19 czerwca 2024
StanPROOF
Cena
344 $
Cena w walucie aukcji 320 EUR
Rosja Rubel 1985 "A.S. Puszkin" na aukcji Heritage - 25 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data25 lutego 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
720 $
Cena w walucie aukcji 720 USD
Rosja Rubel 1985 "A.S. Puszkin" na aukcji Höhn - 23 lipca 2022
SprzedawcaHöhn
Data23 lipca 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "A.S. Puszkin" na aukcji Höhn - 4 września 2021
SprzedawcaHöhn
Data4 września 2021
StanPROOF
Cena
******
SprzedawcaHöhn
Data29 maja 2021
StanPROOF
******
Rosja Rubel 1985 "A.S. Puszkin" na aukcji New York Sale - 10 stycznia 2019
SprzedawcaNew York Sale
Data10 stycznia 2019
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
******
Rosja Rubel 1985 "A.S. Puszkin" na aukcji New York Sale - 12 stycznia 2017
SprzedawcaNew York Sale
Data12 stycznia 2017
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
******
Rosja Rubel 1985 "A.S. Puszkin" na aukcji Künker - 17 marca 2016
SprzedawcaKünker
Data17 marca 2016
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "A.S. Puszkin" na aukcji Künker - 11 października 2013
SprzedawcaKünker
Data11 października 2013
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "A.S. Puszkin" na aukcji Rauch - 12 maja 2010
SprzedawcaRauch
Data12 maja 2010
StanUNC
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1985 "A.S. Puszkin" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1985 Związku Radzieckiego (ZSRR) "A.S. Puszkin" wynosi 1100 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1985 "A.S. Puszkin"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1985 "A.S. Puszkin" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1985 "A.S. Puszkin"?

Aby sprzedać rubel 1985 "A.S. Puszkin", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

