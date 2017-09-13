flag
Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1975
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Średnia cena (PROOF):90 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (41)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1975 "30 lat Zwycięstwa" ze znakiem ЛМД. Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 44 z aukcji Russiancoin której łączna cena osiągnęła 13 000 RUB. Licytacja odbyła się 13 września 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanPF66 ULTRA CAMEO NGC
Cena
94 $
Cena w walucie aukcji 80 EUR
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Coins.ee - 4 maja 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data4 maja 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanMS66 PCGS
Cena
55 $
Cena w walucie aukcji 48 EUR
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 9 lutego 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lutego 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 6 października 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data6 października 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 1 września 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data1 września 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 7 lipca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data7 lipca 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data7 kwietnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data10 marca 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 10 grudnia 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data10 grudnia 2023
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 1 października 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data1 października 2023
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 29 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data29 czerwca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 2 kwietnia 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 kwietnia 2023
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 2 kwietnia 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 kwietnia 2023
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Coins NB - 11 marca 2023
SprzedawcaCoins NB
Data11 marca 2023
StanPF67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Coins NB - 15 października 2022
SprzedawcaCoins NB
Data15 października 2022
StanPF66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 12 czerwca 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data12 czerwca 2022
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data9 kwietnia 2022
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 13 lutego 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lutego 2022
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1975 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "30 lat Zwycięstwa" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 90 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1975 "30 lat Zwycięstwa" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1975 z literami ЛМД "30 lat Zwycięstwa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1975 i znakiem ЛМД "30 lat Zwycięstwa"?

Aby sprzedać rubel 1975 ЛМД "30 lat Zwycięstwa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

