Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1980
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20 USD
Średnia cena (PROOF):100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1023 z aukcji Coins.ee której łączna cena osiągnęła 93 EUR. Licytacja odbyła się 11 grudnia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Frühwald - 14 września 2025
SprzedawcaFrühwald
Data14 września 2025
StanUNC
Cena
4 $
Cena w walucie aukcji 3 EUR
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanMS67 NGC
Cena
49 $
Cena w walucie aukcji 46 EUR
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Russiancoin - 11 stycznia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data11 stycznia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Coins.ee - 11 grudnia 2022
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Coins.ee - 11 grudnia 2022
SprzedawcaCoins.ee
Data11 grudnia 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Numisbalt - 19 września 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data19 września 2021
StanMS68 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanMS69 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanMS68 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Numisbalt - 4 lutego 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data4 lutego 2021
StanMS67 NGC
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Numisbalt - 9 lipca 2020
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lipca 2020
StanMS67 NGC
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Russiancoin - 22 sierpnia 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data22 sierpnia 2019
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Russiancoin - 11 lipca 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data11 lipca 2019
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Russiancoin - 25 kwietnia 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data25 kwietnia 2019
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Katz - 25 lutego 2018
SprzedawcaKatz
Data25 lutego 2018
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" na aukcji Russiancoin - 15 czerwca 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data15 czerwca 2017
StanUNC
Cena
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1980 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" wynosi 20 USD dla emisji obiegowej oraz 100 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz"?

Aby sprzedać rubel 1980 "Olimpiada 80. Olimpijski znicz", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

