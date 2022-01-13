flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1983
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):30 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (41)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 649 z aukcji Russiancoin której łączna cena osiągnęła 3500 RUB. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 6 lutego 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data6 lutego 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 26 grudnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data26 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
30 $
Cena w walucie aukcji 28 EUR
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
30 $
Cena w walucie aukcji 28 EUR
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 2 maja 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data2 maja 2024
StanBrak oceny RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 21 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data21 marca 2024
StanPF67 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 9 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data9 listopada 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 12 października 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data12 października 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 14 września 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data14 września 2023
StanPF67 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 14 września 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data14 września 2023
StanPF67 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 6 lipca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data6 lipca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2023
StanPF67 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2023
StanPF67 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 2 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data2 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 24 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 listopada 2022
StanPF67 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 24 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 listopada 2022
StanPF67 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 18 sierpnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data18 sierpnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 7 lipca 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data7 lipca 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 26 maja 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data26 maja 2022
StanPF67 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" na aukcji Russiancoin - 12 maja 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data12 maja 2022
StanPF67 RNGA
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1983 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Walentina Tierieszkowa" wynosi 30 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1983 "Walentina Tierieszkowa"?

Aby sprzedać rubel 1983 "Walentina Tierieszkowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
