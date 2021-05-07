flag
Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1985
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Średnia cena (PROOF):15 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (14)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3186 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 28 EUR. Licytacja odbyła się 7 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" na aukcji Numismatica Italia - 11 lipca 2025
SprzedawcaNumismatica Italia
Data11 lipca 2025
StanPROOF
Cena
4 $
Cena w walucie aukcji 3 EUR
Rosja Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" na aukcji Karamitsos - 22 września 2024
SprzedawcaKaramitsos
Data22 września 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
22 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Rosja Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" na aukcji Coinhouse - 13 maja 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data13 maja 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" na aukcji Katz - 28 lipca 2022
SprzedawcaKatz
Data28 lipca 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" na aukcji Karamitsos - 20 marca 2022
SprzedawcaKaramitsos
Data20 marca 2022
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" na aukcji Katz - 12 lipca 2020
SprzedawcaKatz
Data12 lipca 2020
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" na aukcji Katz - 17 lutego 2019
SprzedawcaKatz
Data17 lutego 2019
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" na aukcji Katz - 23 września 2018
SprzedawcaKatz
Data23 września 2018
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" na aukcji Russiancoin - 7 grudnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data7 grudnia 2017
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2017
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1985 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Festiwal Młodzieży" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 15 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1985 "Festiwal Młodzieży"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1985 "Festiwal Młodzieży" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1985 "Festiwal Młodzieży"?

Aby sprzedać rubel 1985 "Festiwal Młodzieży", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

