flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1987
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Średnia cena (PROOF):30 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (128)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 947 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 153 EUR. Licytacja odbyła się 18 września 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Zöttl - 2 sierpnia 2025
SprzedawcaZöttl
Data2 sierpnia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Zöttl - 31 maja 2025
SprzedawcaZöttl
Data31 maja 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
25 $
Cena w walucie aukcji 22 EUR
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
21 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Numisbalt - 17 listopada 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data17 listopada 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Russiancoin - 5 września 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data5 września 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Artemide Aste - 1 września 2024
SprzedawcaArtemide Aste
Data1 września 2024
StanBrak oceny CCG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data7 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Russiancoin - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data4 kwietnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Russiancoin - 21 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data21 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data10 marca 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Russiancoin - 23 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data23 listopada 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Russiancoin - 23 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data23 listopada 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" na aukcji Russiancoin - 9 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data9 listopada 2023
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1987 Związku Radzieckiego (ZSRR) "K.E. Ciołkowski" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 30 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1987 "K.E. Ciołkowski"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1987 "K.E. Ciołkowski" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1987 "K.E. Ciołkowski"?

Aby sprzedać rubel 1987 "K.E. Ciołkowski", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1987 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale RubelAukcje numizmatyczne