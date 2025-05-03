flag
Rubel 1982 "60 lat ZSRR" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1982 "60 lat ZSRR" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1982 "60 lat ZSRR" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1982
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:40 USD
Średnia cena (PROOF):40 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1982 "60 lat ZSRR" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1982 "60 lat ZSRR". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1601 z aukcji Coins.ee której łączna cena osiągnęła 105 EUR. Licytacja odbyła się 3 maja 2025.

Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanMS67 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
98 $
Cena w walucie aukcji 85 EUR
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Coins.ee - 4 maja 2025
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Coins.ee - 4 maja 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data4 maja 2025
StanMS67 PCGS
Cena
119 $
Cena w walucie aukcji 105 EUR
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Coins.ee - 4 maja 2025
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Coins.ee - 4 maja 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data4 maja 2025
StanPF69 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Karamitsos - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaKaramitsos
Data13 kwietnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanPF60
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Karamitsos - 22 września 2024
SprzedawcaKaramitsos
Data22 września 2024
StanXF
Cena
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Russiancoin - 18 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data18 kwietnia 2024
StanBrak oceny RNGA
Cena
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Russiancoin - 14 września 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data14 września 2023
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Russiancoin - 8 czerwca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data8 czerwca 2023
StanPF66 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Coinhouse - 13 maja 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data13 maja 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2023
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Coins NB - 11 marca 2023
SprzedawcaCoins NB
Data11 marca 2023
StanPF65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Russiancoin - 24 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 listopada 2022
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Russiancoin - 26 maja 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data26 maja 2022
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Karamitsos - 20 marca 2022
SprzedawcaKaramitsos
Data20 marca 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Coins.ee - 14 lutego 2022
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Coins.ee - 14 lutego 2022
SprzedawcaCoins.ee
Data14 lutego 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Russiancoin - 13 stycznia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data13 stycznia 2022
StanPF66 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Russiancoin - 23 grudnia 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data23 grudnia 2021
StanPF66 RNGA
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1982 "60 lat ZSRR" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1982 "60 lat ZSRR" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1982 Związku Radzieckiego (ZSRR) "60 lat ZSRR" wynosi 40 USD dla emisji obiegowej oraz 40 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1982 "60 lat ZSRR"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1982 "60 lat ZSRR" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1982 "60 lat ZSRR"?

Aby sprzedać rubel 1982 "60 lat ZSRR", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

