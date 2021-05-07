flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1991 "K.W. Iwanow" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1991 "K.W. Iwanow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1991 "K.W. Iwanow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1991
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20 USD
Średnia cena (PROOF):25 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1991 "K.W. Iwanow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (86)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1991 "K.W. Iwanow". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3211 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 44 EUR. Licytacja odbyła się 7 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji COINSTORE - 14 września 2025
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji COINSTORE - 14 września 2025
SprzedawcaCOINSTORE
Data14 września 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
42 $
Cena w walucie aukcji 36 EUR
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Numisbalt - 8 czerwca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data8 czerwca 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Zöttl - 31 maja 2025
SprzedawcaZöttl
Data31 maja 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Numisbalt - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data15 grudnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Numisbalt - 17 listopada 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data17 listopada 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
21 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Numisbalt - 6 października 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data6 października 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Karamitsos - 22 września 2024
SprzedawcaKaramitsos
Data22 września 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Russiancoin - 22 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Numisbalt - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data9 czerwca 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data7 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Russiancoin - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data4 kwietnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data10 marca 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Russiancoin - 28 września 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data28 września 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Numisbalt - 2 lipca 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 lipca 2023
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1991 "K.W. Iwanow" na aukcji Russiancoin - 25 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data25 maja 2023
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1991 "K.W. Iwanow" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1991 Związku Radzieckiego (ZSRR) "K.W. Iwanow" wynosi 20 USD dla emisji obiegowej oraz 25 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1991 "K.W. Iwanow"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1991 "K.W. Iwanow" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1991 "K.W. Iwanow"?

Aby sprzedać rubel 1991 "K.W. Iwanow", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1991 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale RubelAukcje numizmatyczne