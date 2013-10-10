flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1984 "M.W. Łomonosow". Błąd daty - 1984 (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Odmiana: Błąd daty - 1984

Awers monety - Rubel 1984 "M.W. Łomonosow" Błąd daty - 1984 - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1984 "M.W. Łomonosow" Błąd daty - 1984 - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: moneta-russia.ru

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1984
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):7400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1984 "M.W. Łomonosow" Błąd daty - 1984 - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1984 "M.W. Łomonosow". Błąd daty - 1984. Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 7358 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 10 000 EUR. Licytacja odbyła się 10 października 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1984 "M.W. Łomonosow" na aukcji Heritage - 25 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data25 lutego 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
4560 $
Cena w walucie aukcji 4560 USD
Rosja Rubel 1984 "M.W. Łomonosow" na aukcji WAG - 16 maja 2021
SprzedawcaWAG
Data16 maja 2021
StanPROOF
Cena
4122 $
Cena w walucie aukcji 3400 EUR
Rosja Rubel 1984 "M.W. Łomonosow" na aukcji Künker - 11 października 2013
SprzedawcaKünker
Data11 października 2013
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1984 "M.W. Łomonosow" na aukcji Rauch - 12 maja 2010
SprzedawcaRauch
Data12 maja 2010
StanUNC
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1984 "M.W. Łomonosow" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1984 Związku Radzieckiego (ZSRR) "M.W. Łomonosow" wynosi 7400 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1984 "M.W. Łomonosow"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1984 "M.W. Łomonosow" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1984 "M.W. Łomonosow"?

Aby sprzedać rubel 1984 "M.W. Łomonosow", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

