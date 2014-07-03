Rubel 1986 "M.W. Łomonosow" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Zdjęcie: Katz Auction
Specyfikacja
- MetalMiedź-nikiel
- Waga12,8 g
- Średnica31 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- NominałRubel
- Rok1986
- MennicaLeningrad
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1986 "M.W. Łomonosow". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4296 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 8000 EUR. Licytacja odbyła się 3 lipca 2014.
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1986 "M.W. Łomonosow" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1986 Związku Radzieckiego (ZSRR) "M.W. Łomonosow" wynosi 30 USD dla emisji obiegowej oraz 1600 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1986 "M.W. Łomonosow"?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1986 "M.W. Łomonosow" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać rubel z datą 1986 "M.W. Łomonosow"?
Aby sprzedać rubel 1986 "M.W. Łomonosow", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.