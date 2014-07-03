flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1986 "M.W. Łomonosow" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1986 "M.W. Łomonosow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1986 "M.W. Łomonosow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1986
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:30 USD
Średnia cena (PROOF):1600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1986 "M.W. Łomonosow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (8)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1986 "M.W. Łomonosow". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4296 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 8000 EUR. Licytacja odbyła się 3 lipca 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1986 "M.W. Łomonosow" na aukcji Coins.ee - 5 listopada 2023
Rosja Rubel 1986 "M.W. Łomonosow" na aukcji Coins.ee - 5 listopada 2023
SprzedawcaCoins.ee
Data5 listopada 2023
StanPROOF
Cena
11 $
Cena w walucie aukcji 10 EUR
Rosja Rubel 1986 "M.W. Łomonosow" na aukcji Coinhouse - 8 października 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data8 października 2023
StanPROOF
Cena
12 $
Cena w walucie aukcji 11 EUR
Rosja Rubel 1986 "M.W. Łomonosow" na aukcji Coinhouse - 30 października 2021
SprzedawcaCoinhouse
Data30 października 2021
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1986 "M.W. Łomonosow" na aukcji Numisbalt - 14 marca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data14 marca 2021
StanMS64 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1986 "M.W. Łomonosow" na aukcji Katz - 24 marca 2019
SprzedawcaKatz
Data24 marca 2019
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1986 "M.W. Łomonosow" na aukcji Katz - 17 lutego 2019
SprzedawcaKatz
Data17 lutego 2019
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1986 "M.W. Łomonosow" na aukcji Russiancoin - 7 grudnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data7 grudnia 2017
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1986 "M.W. Łomonosow" na aukcji Künker - 3 lipca 2014
SprzedawcaKünker
Data3 lipca 2014
StanPROOF
Cena
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1986 "M.W. Łomonosow" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1986 Związku Radzieckiego (ZSRR) "M.W. Łomonosow" wynosi 30 USD dla emisji obiegowej oraz 1600 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1986 "M.W. Łomonosow"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1986 "M.W. Łomonosow" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1986 "M.W. Łomonosow"?

Aby sprzedać rubel 1986 "M.W. Łomonosow", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

