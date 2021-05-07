flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1979
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3 USD
Średnia cena (PROOF):65 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (26)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3170 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 60 EUR. Licytacja odbyła się 7 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Frühwald - 14 września 2025
SprzedawcaFrühwald
Data14 września 2025
StanUNC
Cena
4 $
Cena w walucie aukcji 3 EUR
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Russiancoin - 26 czerwca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data26 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Russiancoin - 26 grudnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data26 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
2 $
Cena w walucie aukcji 150 RUB
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Rio de la Plata - 15 marca 2024
SprzedawcaRio de la Plata
Data15 marca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji BAC - 18 stycznia 2023
SprzedawcaBAC
Data18 stycznia 2023
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Coins.ee - 11 grudnia 2022
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Coins.ee - 11 grudnia 2022
SprzedawcaCoins.ee
Data11 grudnia 2022
StanPF68 CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Numisbalt - 11 grudnia 2022
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Numisbalt - 11 grudnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data11 grudnia 2022
StanPF68 CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji BAC - 9 listopada 2022
SprzedawcaBAC
Data9 listopada 2022
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Numisbalt - 24 września 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data24 września 2022
StanPF68 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji BAC - 7 września 2022
SprzedawcaBAC
Data7 września 2022
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Numisbalt - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data9 kwietnia 2022
StanMS68 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanMS69 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Katz - 1 sierpnia 2021
SprzedawcaKatz
Data1 sierpnia 2021
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Numisbalt - 3 lipca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data3 lipca 2021
StanMS68 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanMS68 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanMS68 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Numisbalt - 4 lutego 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data4 lutego 2021
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Numisbalt - 4 lutego 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data4 lutego 2021
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" na aukcji Numisbalt - 24 października 2020
SprzedawcaNumisbalt
Data24 października 2020
StanMS68 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1979 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Olimpiada 80. Uniwersytet" wynosi 3 USD dla emisji obiegowej oraz 65 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet"?

Aby sprzedać rubel 1979 "Olimpiada 80. Uniwersytet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1979 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale RubelAukcje numizmatyczne