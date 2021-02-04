flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1991 "Alisher Navoi" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1991 "Alisher Navoi" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1991 "Alisher Navoi" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1991
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4 USD
Średnia cena (PROOF):20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1991 "Alisher Navoi" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (102)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1991 "Alisher Navoi". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR). Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2332 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 62 EUR. Licytacja odbyła się 4 lutego 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Zöttl - 2 sierpnia 2025
SprzedawcaZöttl
Data2 sierpnia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data1 czerwca 2025
StanAU
Cena
5 $
Cena w walucie aukcji 4 EUR
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Numisbalt - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data15 grudnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
59 $
Cena w walucie aukcji 56 EUR
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Numisbalt - 6 października 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data6 października 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 5 września 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data5 września 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 22 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data4 kwietnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 21 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data21 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data10 marca 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 25 stycznia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data25 stycznia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 26 października 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data26 października 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 20 lipca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data20 lipca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Numisbalt - 2 lipca 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 lipca 2023
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1991 "Alisher Navoi" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1991 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Alisher Navoi" wynosi 4 USD dla emisji obiegowej oraz 20 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1991 "Alisher Navoi"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1991 "Alisher Navoi" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1991 "Alisher Navoi"?

Aby sprzedać rubel 1991 "Alisher Navoi", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

