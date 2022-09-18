flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1980
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:25 USD
Średnia cena (PROOF):70 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (29)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 946 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 118 EUR. Licytacja odbyła się 18 września 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Frühwald - 14 września 2025
SprzedawcaFrühwald
Data14 września 2025
StanUNC
Cena
4 $
Cena w walucie aukcji 3 EUR
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Russiancoin - 26 czerwca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data26 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Rio de la Plata - 13 czerwca 2025
SprzedawcaRio de la Plata
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
18 $
Cena w walucie aukcji 18 USD
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Numisbalt - 6 października 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data6 października 2024
StanMS68 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Rio de la Plata - 15 marca 2024
SprzedawcaRio de la Plata
Data15 marca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data10 marca 2024
StanMS68 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Russiancoin - 25 stycznia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data25 stycznia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Numisbalt - 10 grudnia 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data10 grudnia 2023
StanMS68 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Russiancoin - 23 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data23 listopada 2023
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Numisbalt - 2 kwietnia 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 kwietnia 2023
StanMS68 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Coins.ee - 11 grudnia 2022
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Coins.ee - 11 grudnia 2022
SprzedawcaCoins.ee
Data11 grudnia 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Katz - 18 września 2022
SprzedawcaKatz
Data18 września 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Numisbalt - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data9 kwietnia 2022
StanMS68 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Numisbalt - 13 lutego 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lutego 2022
StanMS68 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Numisbalt - 7 listopada 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data7 listopada 2021
StanMS68 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Numisbalt - 19 września 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data19 września 2021
StanMS68 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanMS69 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanMS68 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Numisbalt - 4 lutego 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data4 lutego 2021
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" na aukcji Numisbalt - 24 października 2020
SprzedawcaNumisbalt
Data24 października 2020
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1980 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" wynosi 25 USD dla emisji obiegowej oraz 70 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki"?

Aby sprzedać rubel 1980 "Olimpiada 80. Jurij Dołgoruki", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1980 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale RubelAukcje numizmatyczne