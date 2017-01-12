flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1990 "Alisher Navoi". Błąd daty - 1990 (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Odmiana: Błąd daty - 1990

Awers monety - Rubel 1990 "Alisher Navoi" Błąd daty - 1990 - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1990 "Alisher Navoi" Błąd daty - 1990 - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Rzadkie Monety

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1990
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:55 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1990 "Alisher Navoi" Błąd daty - 1990 - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (8)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1990 "Alisher Navoi". Błąd daty - 1990. Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR). Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2433 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 100 USD. Licytacja odbyła się 12 stycznia 2017.

Stan
Rosja Rubel 1990 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 19 czerwca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data19 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1990 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 16 stycznia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data16 stycznia 2025
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1990 "Alisher Navoi" na aukcji Russiancoin - 24 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data24 października 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1990 "Alisher Navoi" na aukcji WDA - MiM - 30 listopada 2023
Rosja Rubel 1990 "Alisher Navoi" na aukcji WDA - MiM - 30 listopada 2023
SprzedawcaWDA - MiM
Data30 listopada 2023
StanXF
Cena
71 $
Cena w walucie aukcji 280 PLN
Rosja Rubel 1990 "Alisher Navoi" na aukcji WDA - MiM - 21 czerwca 2023
Rosja Rubel 1990 "Alisher Navoi" na aukcji WDA - MiM - 21 czerwca 2023
SprzedawcaWDA - MiM
Data21 czerwca 2023
StanXF
Cena
64 $
Cena w walucie aukcji 260 PLN
Rosja Rubel 1990 "Alisher Navoi" na aukcji Numisbalt - 11 grudnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data11 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1990 "Alisher Navoi" na aukcji Rzeszowski DA - 15 września 2022
Rosja Rubel 1990 "Alisher Navoi" na aukcji Rzeszowski DA - 15 września 2022
SprzedawcaRzeszowski DA
Data15 września 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1990 "Alisher Navoi" na aukcji New York Sale - 12 stycznia 2017
SprzedawcaNew York Sale
Data12 stycznia 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1990 "Alisher Navoi" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1990 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Alisher Navoi" wynosi 55 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1990 "Alisher Navoi"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1990 "Alisher Navoi" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1990 "Alisher Navoi"?

Aby sprzedać rubel 1990 "Alisher Navoi", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1990 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale RubelAukcje numizmatyczne