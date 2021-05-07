Rubel 1983 "Jan Fiodorow" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1983 "Jan Fiodorow" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)? Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1983 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Jan Fiodorow" wynosi 25 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1983 "Jan Fiodorow"? Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1983 "Jan Fiodorow" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.