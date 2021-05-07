flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1983 "Jan Fiodorow" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1983 "Jan Fiodorow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1983 "Jan Fiodorow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1983
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):25 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1983 "Jan Fiodorow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (21)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1983 "Jan Fiodorow". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3181 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 46 EUR. Licytacja odbyła się 7 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
30 $
Cena w walucie aukcji 28 EUR
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 2 maja 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data2 maja 2024
StanBrak oceny RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 18 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data18 kwietnia 2024
StanBrak oceny RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 21 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data21 marca 2024
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 14 września 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data14 września 2023
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 14 września 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data14 września 2023
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 8 czerwca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data8 czerwca 2023
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2023
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2023
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 24 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 listopada 2022
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 24 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 listopada 2022
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 26 maja 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data26 maja 2022
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 12 maja 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data12 maja 2022
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 13 stycznia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data13 stycznia 2022
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 23 grudnia 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data23 grudnia 2021
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
30 $
Cena w walucie aukcji 25 EUR
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanMS67 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Tauler & Fau - 9 kwietnia 2019
SprzedawcaTauler & Fau
Data9 kwietnia 2019
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Katz - 17 lutego 2019
SprzedawcaKatz
Data17 lutego 2019
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 7 grudnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data7 grudnia 2017
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Jan Fiodorow" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2017
StanPROOF
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1983 "Jan Fiodorow" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1983 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Jan Fiodorow" wynosi 25 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1983 "Jan Fiodorow"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1983 "Jan Fiodorow" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1983 "Jan Fiodorow"?

Aby sprzedać rubel 1983 "Jan Fiodorow", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

