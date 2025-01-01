Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew". Błąd daty - 1952 (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Gdzie sprzedać rubel z datą 1991 "Siergiej Prokofjew"?

Aby sprzedać rubel 1991 "Siergiej Prokofjew", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.