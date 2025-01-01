RosjaOkres:1699-1991 1699-1991
Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew". Błąd daty - 1952 (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Odmiana: Błąd daty - 1952
Specyfikacja
- MetalMiedź-nikiel
- Waga12,8 g
- Średnica31 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- NominałRubel
- Rok1991
- MennicaLeningrad
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać rubel z datą 1991 "Siergiej Prokofjew"?
Aby sprzedać rubel 1991 "Siergiej Prokofjew", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
