RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew". Błąd daty - 1952 (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Odmiana: Błąd daty - 1952

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1991
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach (0)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety

Gdzie sprzedać rubel z datą 1991 "Siergiej Prokofjew"?

Aby sprzedać rubel 1991 "Siergiej Prokofjew", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

