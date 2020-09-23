flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1989
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15 USD
Średnia cena (PROOF):25 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (68)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 64478 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 204 USD. Licytacja odbyła się 23 września 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Zöttl - 2 sierpnia 2025
SprzedawcaZöttl
Data2 sierpnia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 10 lipca 2025
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 10 lipca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data10 lipca 2025
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 29 maja 2025
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 29 maja 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data29 maja 2025
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
30 $
Cena w walucie aukcji 28 EUR
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
66 $
Cena w walucie aukcji 61 EUR
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Karamitsos - 22 września 2024
SprzedawcaKaramitsos
Data22 września 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Artemide Aste - 1 września 2024
SprzedawcaArtemide Aste
Data1 września 2024
StanBrak oceny CCG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data4 kwietnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 30 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data30 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 16 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data16 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 2 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data2 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 2 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data2 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" na aukcji Russiancoin - 26 stycznia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data26 stycznia 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1989 Związku Radzieckiego (ZSRR) "M.Ju. Lermontow" wynosi 15 USD dla emisji obiegowej oraz 25 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1989 "M.Ju. Lermontow"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1989 "M.Ju. Lermontow" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1989 "M.Ju. Lermontow"?

Aby sprzedać rubel 1989 "M.Ju. Lermontow", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1989 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale RubelAukcje numizmatyczne