Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1984
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):10 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (12)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1984 "D.I. Mendelejew". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 212 z aukcji Russiancoin której łączna cena osiągnęła 1700 RUB. Licytacja odbyła się 7 grudnia 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" na aukcji Numismatica Italia - 11 lipca 2025
SprzedawcaNumismatica Italia
Data11 lipca 2025
StanPF69 NGC
Cena
4 $
Cena w walucie aukcji 3 EUR
Rosja Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" na aukcji Russiancoin - 25 stycznia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data25 stycznia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" na aukcji Russiancoin - 23 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data23 listopada 2023
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" na aukcji Coins.ee - 5 listopada 2023
Rosja Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" na aukcji Coins.ee - 5 listopada 2023
SprzedawcaCoins.ee
Data5 listopada 2023
StanPROOF
Cena
11 $
Cena w walucie aukcji 10 EUR
Rosja Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" na aukcji Russiancoin - 4 sierpnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data4 sierpnia 2022
StanPROOF
Cena

Rosja Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" na aukcji Karamitsos - 20 marca 2022
SprzedawcaKaramitsos
Data20 marca 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" na aukcji Katz - 24 marca 2019
SprzedawcaKatz
Data24 marca 2019
StanPROOF
Cena

Rosja Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" na aukcji Katz - 17 lutego 2019
SprzedawcaKatz
Data17 lutego 2019
StanPROOF
Cena

Rosja Rubel 1984 "D.I. Mendelejew" na aukcji Russiancoin - 7 grudnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data7 grudnia 2017
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1984 "D.I. Mendelejew" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1984 Związku Radzieckiego (ZSRR) "D.I. Mendelejew" wynosi 10 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1984 "D.I. Mendelejew"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1984 "D.I. Mendelejew" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1984 "D.I. Mendelejew"?

Aby sprzedać rubel 1984 "D.I. Mendelejew", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

