RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1978
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:55 USD
Średnia cena (PROOF):60 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (25)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 785 z aukcji Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG której łączna cena osiągnęła 1600 CHF. Licytacja odbyła się 23 maja 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Frühwald - 14 września 2025
SprzedawcaFrühwald
Data14 września 2025
StanUNC
Cena
4 $
Cena w walucie aukcji 3 EUR
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Numismatica Italia - 11 lipca 2025
SprzedawcaNumismatica Italia
Data11 lipca 2025
StanMS64 NGC
Cena
4 $
Cena w walucie aukcji 3 EUR
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanMS67 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data1 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Coins.ee - 4 maja 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data4 maja 2025
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Coins.ee - 4 maja 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data4 maja 2025
StanMS67 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Russiancoin - 26 grudnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data26 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Coins.ee - 17 grudnia 2024
SprzedawcaCoins.ee
Data17 grudnia 2024
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Karamitsos - 22 września 2024
SprzedawcaKaramitsos
Data22 września 2024
StanMS68 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Rio de la Plata - 15 marca 2024
SprzedawcaRio de la Plata
Data15 marca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji AB Philea & Myntkompaniet - 11 listopada 2023
SprzedawcaAB Philea & Myntkompaniet
Data11 listopada 2023
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Coins.ee - 11 grudnia 2022
SprzedawcaCoins.ee
Data11 grudnia 2022
StanMS69 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Katz - 30 października 2022
SprzedawcaKatz
Data30 października 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Karamitsos - 20 marca 2022
SprzedawcaKaramitsos
Data20 marca 2022
StanMS68 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanMS68 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Numisbalt - 4 lutego 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data4 lutego 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Numisbalt - 9 lipca 2020
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lipca 2020
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" na aukcji Katz - 28 października 2018
SprzedawcaKatz
Data28 października 2018
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1978 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Olimpiada 80. Kreml" wynosi 55 USD dla emisji obiegowej oraz 60 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1978 "Olimpiada 80. Kreml"?

Aby sprzedać rubel 1978 "Olimpiada 80. Kreml", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

