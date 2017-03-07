flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga9,85 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1965
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6 USD
Średnia cena (PROOF):120 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (45)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 934 z aukcji Auktionshaus Felzmann której łączna cena osiągnęła 1050 EUR. Licytacja odbyła się 7 marca 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Numismatica Ferrarese - 14 września 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data14 września 2025
StanXF
Cena
2 $
Cena w walucie aukcji 2 EUR
Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanPF65 ULTRA CAMEO NGC
Cena
99 $
Cena w walucie aukcji 85 EUR
Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Coins NB - 31 maja 2025
SprzedawcaCoins NB
Data31 maja 2025
StanPF68 NGC
Cena


Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Coins.ee - 4 maja 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data4 maja 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Numismatica Ferrarese - 30 marca 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena


Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Klondike Auction - 12 marca 2024
SprzedawcaKlondike Auction
Data12 marca 2024
StanMS67 NGC
Cena
Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Russiancoin - 25 stycznia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data25 stycznia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Russiancoin - 23 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data23 listopada 2023
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 19 listopada 2023
SprzedawcaKatz
Data19 listopada 2023
StanUNC
Cena


Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 5 listopada 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data5 listopada 2023
StanPF66 NGC
Cena


Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 29 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data29 czerwca 2023
StanUNC
Cena


Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 11 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data11 czerwca 2023
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Numimarket - 18 kwietnia 2023
SprzedawcaNumimarket
Data18 kwietnia 2023
StanPF62 ULTRA CAMEO NGC
Cena


Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 23 marca 2023
SprzedawcaKatz
Data23 marca 2023
StanUNC
Cena


Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Coins NB - 11 marca 2023
SprzedawcaCoins NB
Data11 marca 2023
StanPF68 PCGS
Cena


Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 8 czerwca 2022
SprzedawcaKatz
Data8 czerwca 2022
StanUNC
Cena


Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data9 kwietnia 2022
StanMS67 PCGS
Cena


Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 13 lutego 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lutego 2022
StanMS67 PCGS
Cena


Rosja Rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" na aukcji Numismatica Ferrarese - 16 stycznia 2022
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data16 stycznia 2022
StanUNC
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1965 Związku Radzieckiego (ZSRR) "20 lat Zwycięstwa" wynosi 6 USD dla emisji obiegowej oraz 120 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1965 "20 lat Zwycięstwa"?

Aby sprzedać rubel 1965 "20 lat Zwycięstwa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

