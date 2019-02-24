flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga11,25 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1967
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:25 USD
Średnia cena (PROOF):95 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (39)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1284 z aukcji Dom Aukcyjny Numimarket.pl której łączna cena osiągnęła 1400 PLN. Licytacja odbyła się 24 lutego 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanPF65 ULTRA CAMEO NGC
Cena
58 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanPF65 ULTRA CAMEO
Cena
26 $
Cena w walucie aukcji 22 EUR
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Coins NB - 31 maja 2025
SprzedawcaCoins NB
Data31 maja 2025
StanPF68 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji COINSTORE - 30 marca 2025
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji COINSTORE - 30 marca 2025
SprzedawcaCOINSTORE
Data30 marca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Klondike Auction - 12 marca 2024
SprzedawcaKlondike Auction
Data12 marca 2024
StanMS64 NGC
Cena
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 29 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data29 czerwca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 11 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data11 czerwca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Coins NB - 13 maja 2023
SprzedawcaCoins NB
Data13 maja 2023
StanPF66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 23 marca 2023
SprzedawcaKatz
Data23 marca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Coins NB - 11 marca 2023
SprzedawcaCoins NB
Data11 marca 2023
StanPF66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data9 kwietnia 2022
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 13 lutego 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lutego 2022
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 19 września 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data19 września 2021
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanPF70 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 18 kwietnia 2021
SprzedawcaKatz
Data18 kwietnia 2021
StanPF68 CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numimarket - 30 marca 2021
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numimarket - 30 marca 2021
SprzedawcaNumimarket
Data30 marca 2021
StanPF68 CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 9 lipca 2020
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lipca 2020
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 2 listopada 2019
SprzedawcaKatz
Data2 listopada 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1967 Związku Radzieckiego (ZSRR) "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" wynosi 25 USD dla emisji obiegowej oraz 95 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej"?

Aby sprzedać rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1967 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale RubelAukcje numizmatyczne