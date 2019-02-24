Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Specyfikacja
- MetalMiedź-nikiel
- Waga11,25 g
- Średnica31 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- NominałRubel
- Rok1967
- MennicaLeningrad
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1284 z aukcji Dom Aukcyjny Numimarket.pl której łączna cena osiągnęła 1400 PLN. Licytacja odbyła się 24 lutego 2019.
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1967 Związku Radzieckiego (ZSRR) "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" wynosi 25 USD dla emisji obiegowej oraz 95 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej"?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać rubel z datą 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej"?
Aby sprzedać rubel 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.