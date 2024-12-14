flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1990 "Janis Rainis" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1990 "Janis Rainis" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1990 "Janis Rainis" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1990
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15 USD
Średnia cena (PROOF):15 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1990 "Janis Rainis" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (108)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1990 "Janis Rainis". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1862 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 44 EUR. Licytacja odbyła się 14 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 18 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data18 września 2025
StanPROOF
Cena
6 $
Cena w walucie aukcji 500 RUB
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data21 sierpnia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Zöttl - 31 maja 2025
SprzedawcaZöttl
Data31 maja 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Numisbalt - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data15 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
46 $
Cena w walucie aukcji 44 EUR
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Rare Coins - 27 października 2024
SprzedawcaRare Coins
Data27 października 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Karamitsos - 22 września 2024
SprzedawcaKaramitsos
Data22 września 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 5 września 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data5 września 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 22 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data4 kwietnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 21 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data21 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 25 stycznia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data25 stycznia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 26 października 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data26 października 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 20 lipca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data20 lipca 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "Janis Rainis" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2023
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1990 "Janis Rainis" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1990 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Janis Rainis" wynosi 15 USD dla emisji obiegowej oraz 15 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1990 "Janis Rainis"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1990 "Janis Rainis" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1990 "Janis Rainis"?

Aby sprzedać rubel 1990 "Janis Rainis", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1990 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale RubelAukcje numizmatyczne