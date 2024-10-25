Rubel 1990 "Franciszek Skaryna" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Zdjęcie: Russiancoin
Specyfikacja
- MetalMiedź-nikiel
- Waga12,8 g
- Średnica31 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- NominałRubel
- Rok1990
- MennicaLeningrad
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1990 "Franciszek Skaryna". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2922 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 46 EUR. Licytacja odbyła się 25 października 2024.
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1990 "Franciszek Skaryna" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1990 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Franciszek Skaryna" wynosi 20 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1990 "Franciszek Skaryna"?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1990 "Franciszek Skaryna" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać rubel z datą 1990 "Franciszek Skaryna"?
Aby sprzedać rubel 1990 "Franciszek Skaryna", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.