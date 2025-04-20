flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1989
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:5 USD
Średnia cena (PROOF):30 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (75)

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1989 "T.G. Szewczenko". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1745 z aukcji Rare Coins której łączna cena osiągnęła 12 000 RUB. Licytacja odbyła się 20 kwietnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
30 $
Cena w walucie aukcji 26 EUR
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Katz - 9 marca 2025
SprzedawcaKatz
Data9 marca 2025
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
34 $
Cena w walucie aukcji 31 EUR
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Numisbalt - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data15 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Russiancoin - 5 września 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data5 września 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Artemide Aste - 1 września 2024
SprzedawcaArtemide Aste
Data1 września 2024
StanBrak oceny CCG
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Russiancoin - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data4 kwietnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Russiancoin - 23 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data23 listopada 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Russiancoin - 30 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data30 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Russiancoin - 16 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data16 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Russiancoin - 2 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data2 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Russiancoin - 2 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data2 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji Russiancoin - 9 lutego 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data9 lutego 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "T.G. Szewczenko" na aukcji BAC - 18 stycznia 2023
SprzedawcaBAC
Data18 stycznia 2023
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1989 "T.G. Szewczenko" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1989 Związku Radzieckiego (ZSRR) "T.G. Szewczenko" wynosi 5 USD dla emisji obiegowej oraz 30 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1989 "T.G. Szewczenko"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1989 "T.G. Szewczenko" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1989 "T.G. Szewczenko"?

Aby sprzedać rubel 1989 "T.G. Szewczenko", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

