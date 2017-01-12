flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1986 "Rok pokoju" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1986 "Rok pokoju" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1986 "Rok pokoju" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1986
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Średnia cena (PROOF):10 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1986 "Rok pokoju" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (15)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1986 "Rok pokoju". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2432 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 100 USD. Licytacja odbyła się 12 stycznia 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Karamitsos - 22 września 2024
SprzedawcaKaramitsos
Data22 września 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
21 $
Cena w walucie aukcji 19 EUR
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Coins.ee - 10 marca 2024
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Coins.ee - 10 marca 2024
SprzedawcaCoins.ee
Data10 marca 2024
StanXF
Cena
28 $
Cena w walucie aukcji 26 EUR
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Coinhouse - 8 października 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data8 października 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Numisbalt - 11 grudnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data11 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Rzeszowski DA - 15 września 2022
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Rzeszowski DA - 15 września 2022
SprzedawcaRzeszowski DA
Data15 września 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Karamitsos - 20 marca 2022
SprzedawcaKaramitsos
Data20 marca 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Rzeszowski DA - 12 stycznia 2022
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Rzeszowski DA - 12 stycznia 2022
SprzedawcaRzeszowski DA
Data12 stycznia 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Stephen Album - 2 marca 2020
SprzedawcaStephen Album
Data2 marca 2020
StanPF67 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Katz - 17 lutego 2019
SprzedawcaKatz
Data17 lutego 2019
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Katz - 23 września 2018
SprzedawcaKatz
Data23 września 2018
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Russiancoin - 14 września 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data14 września 2017
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Russiancoin - 15 czerwca 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data15 czerwca 2017
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji New York Sale - 12 stycznia 2017
SprzedawcaNew York Sale
Data12 stycznia 2017
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1986 "Rok pokoju" na aukcji Katz - 18 grudnia 2016
SprzedawcaKatz
Data18 grudnia 2016
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1986 "Rok pokoju" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1986 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Rok pokoju" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 10 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1986 "Rok pokoju"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1986 "Rok pokoju" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1986 "Rok pokoju"?

Aby sprzedać rubel 1986 "Rok pokoju", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1986 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale RubelAukcje numizmatyczne