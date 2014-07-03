flag
Rubel 1984 "A.S. Puszkin" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1984 "A.S. Puszkin" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1984 "A.S. Puszkin" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1984
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:30 USD
Średnia cena (PROOF):170 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1984 "A.S. Puszkin" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1984 "A.S. Puszkin". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4294 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1000 EUR. Licytacja odbyła się 3 lipca 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Coinhouse - 10 lutego 2024
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Coinhouse - 10 lutego 2024
SprzedawcaCoinhouse
Data10 lutego 2024
StanPROOF
Cena
8 $
Cena w walucie aukcji 7 EUR
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Coinhouse - 10 lutego 2024
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Coinhouse - 10 lutego 2024
SprzedawcaCoinhouse
Data10 lutego 2024
StanPROOF
Cena
4 $
Cena w walucie aukcji 4 EUR
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Coinhouse - 8 października 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data8 października 2023
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Coinhouse - 13 maja 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data13 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Numismatica Ferrarese - 16 stycznia 2022
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data16 stycznia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Coins.ee - 12 lipca 2021
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Coins.ee - 12 lipca 2021
SprzedawcaCoins.ee
Data12 lipca 2021
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanMS66 PCGS
Cena
******
******
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Numisbalt - 14 marca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data14 marca 2021
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Katz - 20 grudnia 2020
SprzedawcaKatz
Data20 grudnia 2020
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Katz - 4 października 2020
SprzedawcaKatz
Data4 października 2020
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Katz - 12 lipca 2020
SprzedawcaKatz
Data12 lipca 2020
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Katz - 17 lutego 2019
SprzedawcaKatz
Data17 lutego 2019
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Coinhouse - 23 czerwca 2018
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Coinhouse - 23 czerwca 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data23 czerwca 2018
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Russiancoin - 7 grudnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data7 grudnia 2017
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Künker - 11 marca 2015
SprzedawcaKünker
Data11 marca 2015
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja Rubel 1984 "A.S. Puszkin" na aukcji Künker - 3 lipca 2014
SprzedawcaKünker
Data3 lipca 2014
StanPROOF
Cena
******
******

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1984 "A.S. Puszkin" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1984 Związku Radzieckiego (ZSRR) "A.S. Puszkin" wynosi 30 USD dla emisji obiegowej oraz 170 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1984 "A.S. Puszkin"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1984 "A.S. Puszkin" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1984 "A.S. Puszkin"?

Aby sprzedać rubel 1984 "A.S. Puszkin", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

