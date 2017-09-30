flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1988 "Lew Tołstoj" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1988 "Lew Tołstoj" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1988 "Lew Tołstoj" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Империя

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1988
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20 USD
Średnia cena (PROOF):25 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1988 "Lew Tołstoj" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (37)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1988 "Lew Tołstoj". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 532 z aukcji The Coinhouse Auctions której łączna cena osiągnęła 70 EUR. Licytacja odbyła się 30 września 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Russiancoin - 26 czerwca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data26 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Zöttl - 31 maja 2025
SprzedawcaZöttl
Data31 maja 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Zöttl - 31 maja 2025
SprzedawcaZöttl
Data31 maja 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Katz - 9 marca 2025
SprzedawcaKatz
Data9 marca 2025
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
37 $
Cena w walucie aukcji 34 EUR
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Russiancoin - 6 lutego 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data6 lutego 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Russiancoin - 31 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data31 października 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
28 $
Cena w walucie aukcji 26 EUR
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Karamitsos - 22 września 2024
SprzedawcaKaramitsos
Data22 września 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Artemide Aste - 1 września 2024
SprzedawcaArtemide Aste
Data1 września 2024
StanBrak oceny CCG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Russiancoin - 12 października 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data12 października 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji BAC - 18 stycznia 2023
SprzedawcaBAC
Data18 stycznia 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji BAC - 7 września 2022
SprzedawcaBAC
Data7 września 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Russiancoin - 18 sierpnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data18 sierpnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Russiancoin - 7 lipca 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data7 lipca 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Numisbalt - 12 czerwca 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data12 czerwca 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji BAC - 6 kwietnia 2022
SprzedawcaBAC
Data6 kwietnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji Karamitsos - 20 marca 2022
SprzedawcaKaramitsos
Data20 marca 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1988 "Lew Tołstoj" na aukcji BAC - 27 października 2021
SprzedawcaBAC
Data27 października 2021
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1988 "Lew Tołstoj" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1988 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Lew Tołstoj" wynosi 20 USD dla emisji obiegowej oraz 25 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1988 "Lew Tołstoj"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1988 "Lew Tołstoj" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1988 "Lew Tołstoj"?

Aby sprzedać rubel 1988 "Lew Tołstoj", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

