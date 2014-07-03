flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1985 "Fryderyk Engels" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1985 "Fryderyk Engels" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1985 "Fryderyk Engels" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1985
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):190 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1985 "Fryderyk Engels" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (26)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1985 "Fryderyk Engels". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4295 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1600 EUR. Licytacja odbyła się 3 lipca 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Russiancoin - 2 maja 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data2 maja 2024
StanBrak oceny RNGA
Cena
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Russiancoin - 18 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data18 kwietnia 2024
StanBrak oceny RNGA
Cena
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Russiancoin - 21 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data21 marca 2024
StanPF66 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Coins.ee - 5 listopada 2023
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Coins.ee - 5 listopada 2023
SprzedawcaCoins.ee
Data5 listopada 2023
StanPROOF
Cena
11 $
Cena w walucie aukcji 10 EUR
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Russiancoin - 14 września 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data14 września 2023
StanPF66 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Russiancoin - 8 czerwca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data8 czerwca 2023
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Coinhouse - 13 maja 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data13 maja 2023
StanPROOF
Cena
14 $
Cena w walucie aukcji 13 EUR
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2023
StanPF66 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Russiancoin - 24 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 listopada 2022
StanPF66 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Russiancoin - 12 maja 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data12 maja 2022
StanPF66 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Russiancoin - 13 stycznia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data13 stycznia 2022
StanPF68 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Russiancoin - 23 grudnia 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data23 grudnia 2021
StanPF66 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Numisbalt - 14 marca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data14 marca 2021
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Katz - 12 lipca 2020
SprzedawcaKatz
Data12 lipca 2020
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Katz - 26 września 2019
SprzedawcaKatz
Data26 września 2019
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Katz - 24 marca 2019
SprzedawcaKatz
Data24 marca 2019
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Katz - 17 lutego 2019
SprzedawcaKatz
Data17 lutego 2019
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "Fryderyk Engels" na aukcji Russiancoin - 10 stycznia 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data10 stycznia 2019
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1985 "Fryderyk Engels" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1985 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Fryderyk Engels" wynosi 190 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1985 "Fryderyk Engels"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1985 "Fryderyk Engels" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1985 "Fryderyk Engels"?

Aby sprzedać rubel 1985 "Fryderyk Engels", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1985 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale RubelAukcje numizmatyczne