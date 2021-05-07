flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1979
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20 USD
Średnia cena (PROOF):25 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (24)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3168 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 44 EUR. Licytacja odbyła się 7 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Frühwald - 14 września 2025
SprzedawcaFrühwald
Data14 września 2025
StanUNC
Cena
4 $
Cena w walucie aukcji 3 EUR
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Numismatica Italia - 11 lipca 2025
SprzedawcaNumismatica Italia
Data11 lipca 2025
StanPROOF
Cena
4 $
Cena w walucie aukcji 3 EUR
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Russiancoin - 26 czerwca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data26 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji NUMMUS Olomouc - 10 kwietnia 2025
SprzedawcaNUMMUS Olomouc
Data10 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Russiancoin - 26 grudnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data26 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanMS66 NGC
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji BAC - 14 grudnia 2022
SprzedawcaBAC
Data14 grudnia 2022
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Coins.ee - 11 grudnia 2022
SprzedawcaCoins.ee
Data11 grudnia 2022
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Numisbalt - 12 czerwca 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data12 czerwca 2022
StanMS67 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Numisbalt - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data9 kwietnia 2022
StanMS67 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Numisbalt - 13 lutego 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lutego 2022
StanMS67 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Numisbalt - 19 września 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data19 września 2021
StanMS67 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanMS69 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Numisbalt - 3 lipca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data3 lipca 2021
StanMS67 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanMS68 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Numisbalt - 4 lutego 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data4 lutego 2021
StanMS67 NGC
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Numisbalt - 24 października 2020
SprzedawcaNumisbalt
Data24 października 2020
StanMS67 NGC
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Numisbalt - 24 października 2020
SprzedawcaNumisbalt
Data24 października 2020
StanMS68 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" na aukcji Numisbalt - 9 lipca 2020
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lipca 2020
StanMS67 NGC
Cena
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1979 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" wynosi 20 USD dla emisji obiegowej oraz 25 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom"?

Aby sprzedać rubel 1979 "Olimpiada 80. Obelisk kosmonautom", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
