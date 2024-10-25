flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1991
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):30 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (9)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2935 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 45 EUR. Licytacja odbyła się 25 października 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" na aukcji WCN - 5 czerwca 2025
SprzedawcaWCN
Data5 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
34 $
Cena w walucie aukcji 32 EUR
Rosja Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
49 $
Cena w walucie aukcji 45 EUR
Rosja Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" na aukcji Katz - 29 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data29 czerwca 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" na aukcji Katz - 23 marca 2023
SprzedawcaKatz
Data23 marca 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" na aukcji Katz - 12 lutego 2023
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" na aukcji Numisbalt - 19 września 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data19 września 2021
StanPF69 ULTRA CAMEO
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" na aukcji Numisbalt - 3 lipca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data3 lipca 2021
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1991 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Olimpiada - 1992. Bieg" wynosi 30 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg"?

Aby sprzedać rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1991 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale RubelAukcje numizmatyczne