Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Zdjęcie: Katz Auction
Specyfikacja
- MetalMiedź-nikiel
- Waga12,8 g
- Średnica31 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- NominałRubel
- Rok1991
- MennicaLeningrad
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2935 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 45 EUR. Licytacja odbyła się 25 października 2024.
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1991 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Olimpiada - 1992. Bieg" wynosi 30 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg"?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać rubel z datą 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg"?
Aby sprzedać rubel 1991 "Olimpiada - 1992. Bieg", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.