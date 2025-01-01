flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1990 "P.N. Lebiediew". Błąd daty - 1990 (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Odmiana: Błąd daty - 1990

Awers monety - Rubel 1990 "P.N. Lebiediew" Błąd daty - 1990 - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1990 "P.N. Lebiediew" Błąd daty - 1990 - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1990
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach (0)

Ceny na aukcjach

Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety

Gdzie sprzedać rubel z datą 1990 "P.N. Lebiediew"?

Aby sprzedać rubel 1990 "P.N. Lebiediew", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

