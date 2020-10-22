flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1989 "M.P. Musorgski" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1989 "M.P. Musorgski" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1989 "M.P. Musorgski" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1989
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:5 USD
Średnia cena (PROOF):15 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1989 "M.P. Musorgski" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (86)

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1989 "M.P. Musorgski". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1803 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 44 EUR. Licytacja odbyła się 22 października 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data1 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Zöttl - 31 maja 2025
SprzedawcaZöttl
Data31 maja 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Numisbalt - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data15 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
51 $
Cena w walucie aukcji 47 EUR
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Karamitsos - 22 września 2024
SprzedawcaKaramitsos
Data22 września 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
25 $
Cena w walucie aukcji 22 EUR
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Russiancoin - 5 września 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data5 września 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Artemide Aste - 1 września 2024
SprzedawcaArtemide Aste
Data1 września 2024
StanBrak oceny CCG
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Russiancoin - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data4 kwietnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Russiancoin - 25 stycznia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data25 stycznia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Russiancoin - 26 października 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data26 października 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Russiancoin - 20 lipca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data20 lipca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "M.P. Musorgski" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2023
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1989 "M.P. Musorgski" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1989 Związku Radzieckiego (ZSRR) "M.P. Musorgski" wynosi 5 USD dla emisji obiegowej oraz 15 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1989 "M.P. Musorgski"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1989 "M.P. Musorgski" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1989 "M.P. Musorgski"?

Aby sprzedać rubel 1989 "M.P. Musorgski", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

