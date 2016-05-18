flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1977
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:8 USD
Średnia cena (PROOF):95 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (29)

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 885 z aukcji Dorotheum GmbH & Co KG której łączna cena osiągnęła 600 EUR. Licytacja odbyła się 18 maja 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Russiancoin - 18 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data18 września 2025
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Frühwald - 14 września 2025
SprzedawcaFrühwald
Data14 września 2025
StanUNC
Cena
4 $
Cena w walucie aukcji 3 EUR
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanMS67 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Coins.ee - 4 maja 2025
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Coins.ee - 4 maja 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data4 maja 2025
StanMS67 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Russiancoin - 20 lutego 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data20 lutego 2025
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Klondike Auction - 21 listopada 2024
SprzedawcaKlondike Auction
Data21 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
11 $
Cena w walucie aukcji 10 EUR
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Karamitsos - 22 września 2024
SprzedawcaKaramitsos
Data22 września 2024
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Russiancoin - 25 lipca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data25 lipca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Russiancoin - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data4 kwietnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Rio de la Plata - 15 marca 2024
SprzedawcaRio de la Plata
Data15 marca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji BAC - 14 grudnia 2022
SprzedawcaBAC
Data14 grudnia 2022
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Coins.ee - 11 grudnia 2022
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Coins.ee - 11 grudnia 2022
SprzedawcaCoins.ee
Data11 grudnia 2022
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji BAC - 9 listopada 2022
SprzedawcaBAC
Data9 listopada 2022
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Katz - 30 października 2022
SprzedawcaKatz
Data30 października 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Numisbalt - 24 września 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data24 września 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji BAC - 6 lipca 2022
SprzedawcaBAC
Data6 lipca 2022
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Karamitsos - 20 marca 2022
SprzedawcaKaramitsos
Data20 marca 2022
StanMS67 PCGS
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1977 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Olimpiada 1980. Emblemat" wynosi 8 USD dla emisji obiegowej oraz 95 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat"?

Aby sprzedać rubel 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
