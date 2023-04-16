flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1977
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15 USD
Średnia cena (PROOF):85 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (30)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1927 z aukcji Dom Aukcyjny Numimarket.pl której łączna cena osiągnęła 650 PLN. Licytacja odbyła się 16 kwietnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanPF65 ULTRA CAMEO NGC
Cena
63 $
Cena w walucie aukcji 54 EUR
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data1 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
91 $
Cena w walucie aukcji 80 EUR
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF67 CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 12 października 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data12 października 2023
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 29 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data29 czerwca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numimarket - 18 kwietnia 2023
SprzedawcaNumimarket
Data18 kwietnia 2023
StanPF64 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Coins NB - 11 marca 2023
SprzedawcaCoins NB
Data11 marca 2023
StanPF66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numismatica Ferrarese - 8 stycznia 2023
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data8 stycznia 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 22 grudnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data22 grudnia 2022
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Karamitsos - 20 marca 2022
SprzedawcaKaramitsos
Data20 marca 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 24 lutego 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 lutego 2022
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numismatica Ferrarese - 20 lutego 2022
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data20 lutego 2022
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Coins.ee - 1 listopada 2021
SprzedawcaCoins.ee
Data1 listopada 2021
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Coins.ee - 12 lipca 2021
SprzedawcaCoins.ee
Data12 lipca 2021
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 1 lipca 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data1 lipca 2021
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 29 października 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data29 października 2020
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 11 czerwca 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data11 czerwca 2020
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 6 lutego 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data6 lutego 2020
StanUNC
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1977 Związku Radzieckiego (ZSRR) "60 lat Rewolucji Październikowej" wynosi 15 USD dla emisji obiegowej oraz 85 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej"?

Aby sprzedać rubel 1977 "60 lat Rewolucji Październikowej", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
