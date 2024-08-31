flag
Rubel 1989 "Niazi" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1989 "Niazi" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1989 "Niazi" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1989
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20 USD
Średnia cena (PROOF):3 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1989 "Niazi" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (14)

Ceny na aukcjach

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji Russiancoin - 10 lipca 2025
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji Russiancoin - 10 lipca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data10 lipca 2025
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji Russiancoin - 29 maja 2025
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji Russiancoin - 29 maja 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data29 maja 2025
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji Russiancoin - 26 grudnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data26 grudnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji Artemide Aste - 1 września 2024
SprzedawcaArtemide Aste
Data1 września 2024
StanBrak oceny CCG
Cena
22 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji Russiancoin - 11 stycznia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data11 stycznia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji Stare Monety - 3 września 2021
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji Stare Monety - 3 września 2021
SprzedawcaStare Monety
Data3 września 2021
StanPROOF
Cena
3 $
Cena w walucie aukcji 10 PLN
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji Russiancoin - 6 lutego 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data6 lutego 2020
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji Russiancoin - 20 marca 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data20 marca 2019
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji New York Sale - 10 stycznia 2019
SprzedawcaNew York Sale
Data10 stycznia 2019
StanMS64 NGC
Cena
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji Russiancoin - 15 czerwca 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data15 czerwca 2017
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "Niazi" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2017
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1989 "Niazi" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1989 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Niazi" wynosi 20 USD dla emisji obiegowej oraz 3 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1989 "Niazi"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1989 "Niazi" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1989 "Niazi"?

Aby sprzedać rubel 1989 "Niazi", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

