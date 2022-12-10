flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1983 "Karol Marks" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1983 "Karol Marks" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1983 "Karol Marks" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1983
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:740 USD
Średnia cena (PROOF):25 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1983 "Karol Marks" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1983 "Karol Marks". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1857 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 700 EUR. Licytacja odbyła się 10 grudnia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Russiancoin - 18 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data18 kwietnia 2024
StanBrak oceny RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Russiancoin - 11 stycznia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data11 stycznia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Russiancoin - 8 czerwca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data8 czerwca 2023
StanPF67 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Katz - 14 maja 2023
SprzedawcaKatz
Data14 maja 2023
StanPROOF
Cena
8 $
Cena w walucie aukcji 7 EUR
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Coinhouse - 13 maja 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data13 maja 2023
StanPROOF
Cena
13 $
Cena w walucie aukcji 12 EUR
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Antivm Numismatica - 28 grudnia 2022
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data28 grudnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Numisbalt - 11 grudnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data11 grudnia 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Russiancoin - 29 września 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data29 września 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Russiancoin - 4 sierpnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data4 sierpnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Russiancoin - 12 maja 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data12 maja 2022
StanPF66 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Numisbalt - 13 lutego 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lutego 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Russiancoin - 13 stycznia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data13 stycznia 2022
StanPF67 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Russiancoin - 23 grudnia 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data23 grudnia 2021
StanPF66 RNGA
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Numisbalt - 19 września 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data19 września 2021
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Katz - 20 grudnia 2020
SprzedawcaKatz
Data20 grudnia 2020
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Katz - 4 października 2020
SprzedawcaKatz
Data4 października 2020
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Katz - 12 lipca 2020
SprzedawcaKatz
Data12 lipca 2020
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Katz - 24 marca 2019
SprzedawcaKatz
Data24 marca 2019
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Karol Marks" na aukcji Katz - 17 lutego 2019
SprzedawcaKatz
Data17 lutego 2019
StanPROOF
Cena
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1983 "Karol Marks" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1983 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Karol Marks" wynosi 740 USD dla emisji obiegowej oraz 25 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1983 "Karol Marks"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1983 "Karol Marks" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1983 "Karol Marks"?

Aby sprzedać rubel 1983 "Karol Marks", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

