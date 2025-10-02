flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1990 "A.P. Czechow" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1990 "A.P. Czechow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1990 "A.P. Czechow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1990
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20 USD
Średnia cena (PROOF):10 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1990 "A.P. Czechow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (35)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1990 "A.P. Czechow". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1201 z aukcji Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH której łączna cena osiągnęła 130 EUR. Licytacja odbyła się 4 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji Russiancoin - 16 stycznia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data16 stycznia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji Numisbalt - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data15 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
27 $
Cena w walucie aukcji 26 EUR
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji Russiancoin - 24 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data24 października 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji Karamitsos - 22 września 2024
SprzedawcaKaramitsos
Data22 września 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
20 $
Cena w walucie aukcji 18 EUR
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji Artemide Aste - 1 września 2024
SprzedawcaArtemide Aste
Data1 września 2024
StanAU58 CCG
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji NUMMUS Olomouc - 27 marca 2024
SprzedawcaNUMMUS Olomouc
Data27 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji BAC - 18 stycznia 2023
SprzedawcaBAC
Data18 stycznia 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji Katz - 30 października 2022
SprzedawcaKatz
Data30 października 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji BAC - 7 września 2022
SprzedawcaBAC
Data7 września 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji Russiancoin - 4 sierpnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data4 sierpnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji BAC - 6 lipca 2022
SprzedawcaBAC
Data6 lipca 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji Russiancoin - 12 maja 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data12 maja 2022
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji BAC - 6 kwietnia 2022
SprzedawcaBAC
Data6 kwietnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji Karamitsos - 20 marca 2022
SprzedawcaKaramitsos
Data20 marca 2022
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji BAC - 2 marca 2022
SprzedawcaBAC
Data2 marca 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji Russiancoin - 24 lutego 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 lutego 2022
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji BAC - 27 października 2021
SprzedawcaBAC
Data27 października 2021
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji Stare Monety - 3 września 2021
SprzedawcaStare Monety
Data3 września 2021
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji Russiancoin - 27 maja 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data27 maja 2021
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji Russiancoin - 11 lutego 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data11 lutego 2021
StanUNC
Cena
Gdzie kupić?
Rosja Rubel 1990 "A.P. Czechow" na aukcji Russiancoin - 2 października 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data2 października 2025
StanPROOF
Do aukcji

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1990 "A.P. Czechow" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1990 Związku Radzieckiego (ZSRR) "A.P. Czechow" wynosi 20 USD dla emisji obiegowej oraz 10 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1990 "A.P. Czechow"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1990 "A.P. Czechow" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1990 "A.P. Czechow"?

Aby sprzedać rubel 1990 "A.P. Czechow", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

