flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1987 "Lew Tołstoj". Błąd daty - 1987 (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Odmiana: Błąd daty - 1987

Awers monety - Rubel 1987 "Lew Tołstoj" Błąd daty - 1987 - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1987 "Lew Tołstoj" Błąd daty - 1987 - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: nummi.ru

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1987
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Ceny na aukcjach (0)

Ceny na aukcjach

Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety

Gdzie sprzedać rubel z datą 1987 "Lew Tołstoj"?

Aby sprzedać rubel 1987 "Lew Tołstoj", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1987 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale RubelAukcje numizmatyczne