RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1970
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15 USD
Średnia cena (PROOF):450 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3068 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 1200 EUR. Licytacja odbyła się 5 maja 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanPF64 ULTRA CAMEO NGC
Cena
479 $
Cena w walucie aukcji 410 EUR
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Katz - 10 lipca 2025
SprzedawcaKatz
Data10 lipca 2025
StanUNC
Cena
12 $
Cena w walucie aukcji 10 EUR
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Russiancoin - 26 czerwca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data26 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Russiancoin - 19 czerwca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data19 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Coins NB - 31 maja 2025
SprzedawcaCoins NB
Data31 maja 2025
StanPF69 NGC
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Numisbalt - 9 lutego 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lutego 2025
StanPF64 NGC
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Russiancoin - 16 stycznia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data16 stycznia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Numimarket - 27 listopada 2024
SprzedawcaNumimarket
Data27 listopada 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Russiancoin - 24 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data24 października 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Coins.ee - 6 października 2024
SprzedawcaCoins.ee
Data6 października 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Katz - 30 sierpnia 2024
SprzedawcaKatz
Data30 sierpnia 2024
StanMS65 NGC
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Stephen Album - 23 lipca 2024
SprzedawcaStephen Album
Data23 lipca 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Katz - 28 czerwca 2024
SprzedawcaKatz
Data28 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Katz - 29 maja 2024
SprzedawcaKatz
Data29 maja 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Katz - 19 maja 2024
SprzedawcaKatz
Data19 maja 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji WDA - MiM - 15 maja 2024
SprzedawcaWDA - MiM
Data15 maja 2024
StanPF67 NGC
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Russiancoin - 2 maja 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data2 maja 2024
StanBrak oceny RNGA
Cena
Rosja Rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" na aukcji Katz - 28 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data28 kwietnia 2024
StanMS65 NGC
Cena
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1970 Związku Radzieckiego (ZSRR) "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" wynosi 15 USD dla emisji obiegowej oraz 450 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina"?

Aby sprzedać rubel 1970 "100. rocznica urodzin W.I. Lenina", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

